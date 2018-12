Mapper krijgt surseance van betaling

Delft - De rechtbank in Den Haag heeft surseance van betaling verleend aan Mapper Lithography. Er is een bewindvoerder benoemd die de komende dagen gaat kijken of het Delftse bedrijf zijn werkzaamheden kan voortzetten. Daarvoor wordt gepraat met binnenlandse en buitenlandse partijen, zo heeft de bewindvoerder laten weten.