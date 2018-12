Britten weren Huawei van alarmnetwerk

Londen - Het Chinese Huawei mag niet meedoen aan de ontwikkeling van een Brits communicatiesysteem voor hulpdiensten. De apparatuur van het bedrijf wordt geweerd uit het Emergency Services Network, meldt de krant The Sunday Telegraph. Het is de bedoeling dat honderdduizenden agenten en ambulancemedewerkers over een paar jaar een nieuw systeem hebben om veilig met elkaar en met meldkamers te communiceren.