’Trump wil Powell houden’

Van onze redactie

Mnuching twitterde dat de president het zeer oneens is met het beleid van de Fed, maar dat hij niet van plan is Powell te ontslaan.

Afgelopen week heeft de Federal Reserve de rente voor de vierde keer dit jaar verhoogd. Dit tot grote onvrede van de president, die bang is dat de hogere rente de economische groei vertraagd.

Voor aandelenmarkten was de afgelopen week de slechtste sinds de financiële crisis. Beleggers maken zich zorgen om de handelsruzie tussen de VS en China, het sluiten van de Amerikaanse overheid, de vertragende economische groei en het krappere monetair beleid van de Fed.

Volgens betrokkenen zou president Trump de slechte beursweek Powell zwaar aanrekenen, en hardop hebben overwogen hem te ontslaan. Dat ligt zeer gevoelig, aangezien de centrale bank een onafhankelijke instelling is.

Volgens juristen is het niet helemaal duidelijk of Trump de macht heeft om de Fed-voorzitter te ontslaan als hij het niet eens is met het rentebeleid. Waar ze het wel over eens zijn, is dat Trump met het ontslag het tegenovergestelde bereikt. De taak van de Fed is om te zorgen voor stabiliteit in de economie en voor maximale werkgelegenheid. Ontslag door de president zou het vertrouwen in de Fed ondermijnen.

Bovendien is niet duidelijk hoe een eventueel vertrek van Powell de rente zou beïnvloeden. Hij bepaalt namelijk niet op eigen houtje hoe snel de rente omhoog gaat, de hoogte van de rente wordt bepaald door een comité van verschillende Fed-bestuurders, waaronder 12 presidenten van lokale Fed-banken.