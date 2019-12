Bedrijvigheid industrie VS valt onverwachts terug

De inkoopmanagersindex, de graadmeter voor de bedrijvigheid, kwam in november uit op een stand van 48,1tegenover 48,3 in oktober. Economen voorspelden in doorsnee een niveau van 49,4. Een stand boven 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

De economische gang van zaken in de VS speelt een belangrijke rol voor de Federal Reserve bij het bepalen van het monetaire beleid. Dit jaar heeft de Fed drie keer een renteverlaging doorgevoerd.