Economie groeide 0,2 procent in derde kwartaal

Het groeicijfer is niet bijgesteld. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 november, kwam de groei ook uit op 0,2 procent. Dat was toen al het laagste niveau in ruim twee jaar. Ten opzichte van de eerste berekening is de consumptie van huishoudens naar beneden bijgesteld en zijn de investeringen opwaarts bijgesteld. Het exportsaldo is wat naar beneden bijgesteld.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het derde kwartaal met 2,4 procent, aldus het statistiekbureau. Volgens de eerste berekening was dat ook 2,4 procent. De tweede berekening van het bruto binnenlands product (bbp) wordt altijd circa 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. Het bbp groeit al achttien kwartalen achter elkaar.