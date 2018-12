Gemengd beeld op Aziatische beurzen

In Sydney eindigde de All Ordinaries na een verkorte handelsdag 0,5 procent hoger, waarbij in vrijwel alle sectoren winsten werden geboekt. Ook in Hongkong werd slechts een halve dag gehandeld. De Hang Seng-index sloot daar 0,4 procent lager. De Chinese techgigant Tencent verloor 1,5 procent. De beurs in Shanghai eindige nagenoeg vlak en de Kospi zakte 0,3 procent.

De Japanse markt en de beurs Shanghai zijn tijdens de kerstdagen gewoon open. In Hongkong en Australië zijn de beurzen dinsdag en woensdag wel gesloten. In Seoul blijft de markt alleen dinsdag dicht.