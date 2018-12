Megaboete ING bonus voor Nederlandse schatkist

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG (ANP) - De megaboete van ING heeft de inkomsten van de overheid vooruitgeholpen. Ook is er meer aan belastingen en sociale premies binnengekomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hield de overheid in de eerste drie kwartalen van dit jaar alles bij elkaar 7 miljard euro meer over dan in dezelfde periode vorig jaar.