'AEX begint lager aan korte kerstweek'

De blik is vooral gericht op de Verenigde Staten, waar afgelopen weekeinde de shutdown van de Amerikaanse overheid is ingegaan. Bepaalde overheidsdiensten zijn stilgelegd omdat er geen overeenstemming is over de nieuwe staatsbegroting. De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, heeft contact gehad met zes topbankiers in zijn land in een poging de financiële markten te kalmeren met het oog op de shutdown.

Er deden afgelopen weekeinde ook geruchten de ronde dat president Donald Trump zou overwegen Fed-baas Jerome Powell te ontslaan, maar die werden tegengesproken door Mnuchin. Wall Street is maandag een halve dag open.

Maaltijdbestelsite

Aan het overnamefront liet beursbedrijf Euronext weten Oslo Børs te willen overnemen voor 625 miljoen euro. Euronext zegt steun te hebben van aandeelhouders met een totaal belang van 49,6 procent in de Noorse beurs.

Op het Damrak blijft Takeaway in de schijnwerpers staan. De Nederlandse maaltijdbestelsite kreeg er vrijdag ruim 28 procent aan waarde bij na de overname van Duitse maaltijdbezorgdiensten van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero.

Volkswagen in de aandacht

Ook Unilever staat in het nieuws. De Duitse supermarktketen Kaufland stopt eind dit jaar met de verkoop van producten van Unilever vanwege een conflict tussen beide bedrijven over prijsverhogingen. De twee bedrijven liggen al sinds mei overhoop, nadat Unilever zijn prijzen flink zou hebben verhoogd. Kaufland heeft in Duitsland ongeveer 660 winkels.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Volkswagen. Het wegwerken van de schade door het schandaal met de sjoemeldiesels kost de Duitse autobouwer dit jaar 5,5 miljard euro en volgend jaar 2 miljard euro. Dat zei financieel topman van Frank Witter in een interview met zakenkrant Börsen Zeitung. In 2020 voorziet hij nog 1 miljard euro aan opruimkosten.

De olieprijzen veerden wat op. Volgens de olieminister van de Verenigde Arabische Emiraten zullen oliekartel OPEC, Rusland en andere olieproducenten hardere maatregelen overwegen als de productieverlaging van eerder deze maand niet voldoende is om de markt weer in balans te brengen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 45,83 dollar. Brentolie klom 0,7 procent tot 54,21 dollar per vat. De euro was 1,1382 dollar waard, tegen 1,1404 dollar op vrijdag.