Bitcoin veert op richting Kerst

De koers van de bitcoin blijft hiermee stabiel boven de $4100 na zondag weer onder de $4000-grens te zijn teruggevallen.

Na de malaise in de voorbije maanden heeft de bitcoin in december geholpen door koopjesjagers enigszins aan glans terug gekregen. De verzwakte dollar heeft de munten ook vaart gegeven, in Azië zijn grote kopers actief geworden.

Opvallend is dat cryptomunten stijgen, terwijl Wall Street maandagavond naar fors verlies gingen.

Toch dreigt de bitcoin dit jaar af te stevenen op een beroerde prestatie. Eind december 2017 piekte de digitale munt nog boven de $19.000. De index voor alle grote crytpomunten staat momenteel 78% in de min.

