Kaartenmaker HERE voorziet strijd met Google

HERE, met hoofdkantoor in Amsterdam en een technologische afdeling in Eindhoven, is in veel auto's nu al de leverancier van de ingebouwde navigatie. Daarmee is de onderneming een rivaal als TomTom in marktaandeel voorbijgestreefd. Overbeek wil navigatietechnologie uiteindelijk veel breder inzetten dan alleen voor wegen. ,,Straks zoek je op je telefoon een paar schoenen uit en krijg je tot op de centimeter nauwkeurig te zien waar die schoenen in jouw maat zich bevinden.''

Er gaan ook geruchten dat HERE TomTom zou willen overnemen. ,,Geen commentaar'', zegt Overbeek daarover. ,,TomTom moet doen wat TomTom doet. Wij zijn bezig met serieus marktaandeel pakken. Wij sluiten een bijzonder goed jaar af, met een enorm goede orderintake, dus het ziet er goed uit voor de komende jaren.''

HERE heeft aandeelhouders als chipmaker Intel en automakers BMW, Daimler en Audi. Overbeek verwacht ergens in de komende maanden weer een nieuwe aandeelhouder te kunnen aankondigen. Dat zal geen partij zijn uit de auto-industrie, is alles wat hij hierover kwijt wil.