Beurs: Verkoopdruk bij AEX neemt weer toe

De AEX-index noteerde rond kwart over tien 0,7% op 481,54 na bij de start nog naar het laagste niveau sinds begin 2017 te zijn gezakt tot net boven de 480 punten. De Midkap-index ging 0,9% achteruit naar 634,39 punten.

Elders in Europa was de beurs in Parijs in mineur met een daling van 1%, terwijl Frankfurt 0,2% aandikte.

Wall Street maakte vrijdag nog een harde schuiver vanwege de schrik bij beleggers in de VS over de gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheid die afgelopen weekend is ingegaan nadat er geen deal kwam over een nieuwe staatsbegroting. De futures in de VS wezen vanmiddag op een bescheiden herstel van de belangrijkste graadmeters nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, de gemoederen enigszins wist te bedaren.

In Azië hield de Japanse beurs de deuren dicht vanwege een feestdag. Beurzen elders in Azië lieten een verdeeld beeld zien. Het vooruitzicht op nieuwe stimulering door de Chinese overheid in het komende jaar gaf enige steun aan het sentiment.

De olieprijs liet een klein herstel zien na de neergang in de voorbije week. De OPEC zou overwegen om opnieuw in te grijpen met het verlagen van de olieproductie om de aanhoudende verzwakking van het zwarte goud een halt toe te roepen.

Het Damrak is maandag tot 14.00 uur geopend. Op Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag is Beursplein 5 gesloten. Naar verwachting zullen de handelsvolumes zeer laag liggen doordat veel partijen al de boeken hebben gesloten.

In de grotendeels roodgekleurde AEX maakte hekkensluiter Altice een duikeling van maar liefst 7,2%. Volgens een handelaar bij ABN Amro speelt daarbij mogelijk een rol dat richting het einde van het jaar de met schulden overladen Franse kabelaar uit de portefeuille wordt gezet vanwege de aanhoudende grote onzekerheden. Signify belandde eveneens in de onderste regionen met een terugval van 1,9%. Randstad keek aan tegen een verlies van 1,2%.

Ook de financiële waarden lieten een bedrukt beeld zien. Aegon raakte 1,7% kwijt, terwijl ING 1,6% moest afstaan. ABN Amro zag 1,5% van de koers verdampen.

Shell hield aanvankelijk de voeten droog dankzij de bescheiden opleving bij de olieprijzen, maar dzakte teruh naar een fractioneel verlies.

Wolters Kluwer daarentegen hield de voeten droog met een 1% hogere koers. AkzoNobel koerste 0,5% hoger.

Midkapper Takeaway.com viel 1% terug. De Nederlandse maaltijdbestelsite kreeg er vrijdag ruim 28 procent aan waarde bij na de overname van Duitse maaltijdbezorgdiensten van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero.

TomTom liet 0,8% liggen. Volgens de digitale kaartenmaker Here zal de strijd om het dashboard uit worden gevochten met zoekmachinegigantGoogle.

PostNL greep de koppositie en won 1,6% vanwege de positieve signalen over de enorme drukte met bestellingen door consumenten rond de kerstdagen.

Aan de andere kant werd Arcadis 3,7% teruggeworpen. Adyen zette de neergang stevig voort met een aderlating van 3,4%. Voor Fugro hadden beleggers nog eens 3,1% minder over.

