'Nederland koploper met netto extern vermogen'

Het gaat om een indicator die het saldo van vorderingen en verplichtingen ten opzichte van het buitenland weergeeft. Deze is in het derde kwartaal met 39 miljard euro toegenomen tot 690 miljard euro. Op de lopende rekening van de betalingsbalans realiseerde Nederland daarnaast een overschot van 21 miljard euro, ofwel 11 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het overschot ligt daarmee 1 procentpunt hoger dan in het derde kwartaal van 2017.

Nederlandse beleggers haalden volgens DNB afgelopen kwartaal goede rendementen, vooral op hun buitenlandse aandelen. De waarde van hun buitenlandse aandelen en participaties in beleggingsfondsen nam met 22 miljard euro toe. De Nederlandse aandelen daalden juist licht in waarde. Volgens de centrale bank was in die laatste categorie sprake van een min van 2 miljard euro.