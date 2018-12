'Wall Street opnieuw voor verliesbeurt'

In de Verenigde Staten zijn bepaalde overheidsdiensten stilgelegd omdat er geen overeenstemming is over de nieuwe staatsbegroting. De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, heeft zondag contact gehad met zes topbankiers in zijn land om de financiële markten te kalmeren met het oog op de shutdown.

Mnuchin heeft het ook druk gehad met het ontkrachten van berichten dat president Trump Federal Reserve-preses Powell wilde ontslaan. Trump is ontstemd over het rentebeleid van de Fed, die vorige week de rente verhoogde. Trumps nieuwe stafchef Mick Mulvaney zei zondag dat Trump ,,nu beseft'' dat hij Powell niet kan ontslaan.

China

Ondertussen liet de Chinese minister van Handel weten dat er ,,nieuwe vooruitgang'' was geboekt bij besprekingen over een handelsakkoord tussen China de VS. Dat gebeurde in een overleg tussen onderministers van beide landen.

Bedrijfsnieuws is er nauwelijks. Ook macro-economisch nieuws is er niet veel op deze laatste verkorte handelsdag voor Kerstmis. De beurzen in New York sluiten maandag om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Wall Street blijft dinsdag gesloten, maar is op Tweede Kerstdag gewoon open. Wel worden de rest van de week lage handelsvolumes verwacht omdat veel handelaren een weekje vrijaf hebben genomen.

Vrijdag verloor de Dow-Jonesindex 1,8 procent op 22.445,37 punten. De brede S&P 500 zakte 2,1 procent tot 2416,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 3 procent onderuit tot 6332,99 punten.