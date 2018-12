Record-val Dow met Kerst van 635 punten

De Dow-Jonesindex sloot de verkorte handelsdag 2,9% lager op 21.792,20 punten. Nog nooit presteerde de Dow Jones zo slecht op kerstavond. Ook de brede S&P 500 zette een nieuw record neer. Die graadmeter leverde 2,7 procent in tot 2351,10 punten. Techbeurs Nasdaq ging 2,2 procent omlaag tot 6192,92 punten.

In de Verenigde Staten zijn bepaalde overheidsdiensten stilgelegd omdat er geen overeenstemming is over de nieuwe staatsbegroting. De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, heeft contact gehad met topbankiers om de financiële markten te kalmeren met het oog op de shutdown.

De Nasdaq verloor 2,2%, niet sinds juli 2017 stond de technologieindex zo laag.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street zetten daarmee op de verkorte handelsdag de lijn van vorige week voort.

De brede S&P500-index belandde na de Nasdaq in een zogeheten bear market, met meer dan 20% verlies vanaf het hoogtepunt.

Ook de shutdown van de Amerikaanse overheid baart beleggers zorgen, net als berichten dat president Donald Trump Fed-baas Jerome Powell wilde ontslaan.

Trump haalt uit

President Trump legt alle schuld bij de Federal Reserve. De top van de centrale banken zou niet weten hoe het met ruwe markten moet omgaan.

De aandelen van de zes grootste banken werden minder waard. Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo, zakten tot 3,4 procent.

Amazon daalde 2,4 procent na berichten in The Wall Street Journal dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC meer infromatie over de omzet heeft gevraagd. Ook Ford (min 5,2 procent) en Paccar (min 2,2 procent) zouden door de toezichthouder om meer informatie zijn gevraagd.

Tesla

Automaker Tesla verloor 7,6 procent. Het bedrijf verlaagde de prijzen voor zijn elektrische auto's in China. Bovendien beloofde topman Elon Musk klanten terug te betalen die hun auto te laat krijgen om aanspraak te maken op een subsidie voor schone voertuigen.

Speelgoedmaker Mattel ging 3,1 procent omlaag na berichten dat de Canadese concurrent Spin Master de rechten kocht om speelgoed van DC Comics op de markt te brengen. Mattel had die rechten de afgelopen jaren.

Europa

Softwarebedrijf voor de yoga- en fitnesssector Mindbody steeg 65 procent na een overname door investeerder Vista Equity.

De euro noteerde op 1,1419 dollar, tegen 1,1409 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,6 procent minder op 43,97 dollar. Brentolie daalde 3,9 procent in waarde tot 51,72 dollar per vat.

Wall Street blijft dinsdag gesloten, maar is op tweede kerstdag gewoon open.

