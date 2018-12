Automobilist krijgt kerstcadeautje aan de pomp

Maandag zakte ruwe olie met nog eens 3%. En dat ondanks geruchten van productiebeperking door grote landen, die de prijs juist zou moeten opdrijven.

Ruwe olie is dit jaar vanaf 3 oktober in een daling terecht gekomen. Eerst stond de prijs op $86,29 per vat van 159 liter, maandagmiddag op $52,50 voor datzelfde vat.

Analisten wijzen op een serie oorzaken. De Verenigde Staten zijn naar een recordproductie van hun schalieolie gegaan. Voor het eerst is het een netto-exporteur van ruwe olie geworden en de grote concurrent van oliekartel OPEC. Ook uit Canada komt meer ruwe olie naar Europa toe.

Strijd om laagste prijs losgebarsten. Ⓒ ANP

In een week tijd hebben de Verenigde Staten tien nieuwe olieplatforms toegevoegd, terwijl de prijs toen al aan het dalen was.

Onzekerheid vreet

Aan de vraagkant is juist veel afkoeling zichtbaar. De handelsoorlog tussen de VS en China en de signalen dat de economie afkoelt leiden tot minder kopers van benzine, diesel en gas. Bij elkaar zorgt die cocktail voor een lagere prijs.

,,Vooral de onzekerheid over de toekomst van de markt is de belangrijkste reden voor de prijsdaling”, zegt Simon French van handelaar Panmure Gordon. ,,Ik verwacht geen snel herstel van de prijs in 2019.”

De lage prijs brengt Saoedi-Arabië in de problemen. Om zijn luxe budget voor de Golfstaat financieel sluitend te krijgen, heeft het land minimaal $70 per vat nodig. Momenteel koerst de staatskas met een min en de vraag is hoe lang de regering dit wil volhouden.

Tegelijkertijd eist president Trump een lage benzineprijs van zijn bondgenoot Saoedi-Arabië.

Zorgen Saoedi’s

Via oliekartel OPEC probeert Saoedi-Arabië, met Rusland als partner, de pompen wat dicht te draaien in de veertien lidstaten. Dat zou de prijs moeten laten stijgen.

Irak, Koeweit en de Verenigde Arabaische Emiraten stemden met Saoedi-Arabië af dat het zijn productie met nog eens zes maanden zou verlagen.

Maar maandag bleek dat Iran zijn export heeft verhoogd, ondanks een embargo dat tegen het land is ingesteld.

Washington heeft overigens voor een halfjaar uitstel gegeven op het afgegeven verbod aan andere landen om olie uit Iran te kopen, na een vermeende schending van het akkoord op verbod van productie van nucleaire wapens.