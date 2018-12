‘Oud-minister Jan-Kees de Jager commissaris bij KLM’

De benoeming moet plaatsvinden bij de aandeelhoudersvergadering in april. De Jager was eerder minister van Financiën namens het CDA, en heeft uit die functie al kennis van de luchtvaartmaatschappij. De staat is één van de vier aandeelhouders. KLM zegt in een reactie dat ze niets te melden heeft.

De Jager was als minister voorstander van een groter belang van de Nederlandse Staat in holdingmaatschappij Air France KLM. Daartoe werd in 2010 een groep Nederlandse investeerders aangezocht. Het was de bedoeling dat deze groep een belang zou nemen van circa 13% in de luchtvaartcombinatie. Dit om tegenspeler te zijn van de Franse Staat, de andere grote aandeelhouder. De opvolger van De Jager, Jeroen Dijsselbloem, haalde echter een streep door het plan.

Ook wordt bierbrouwer Cees ’t Hart wordt in mei voorgedragen als president-commissaris, als opvolger van Hans Smits. Deze zit al veel langer op het pluche bij KLM dan de regels voor goed ondernemingsbestuur voorschrijven. ’t Hart is al commissaris bij KLM en zou Smits al eerder opvolgen. Maar deze werd in 2015 topman van de Deense bierbrouwer Carlsberg.

KLM is momenteel in gevecht met de moedermaatschappij omdat ze niet wil dat ceo Ben Smith van de holding Air France KLM in de raad van commissarissen plaatsneemt. Volgens onbevestigde berichten zou Smith zijn zin toch krijgen.

KLM en het Nederlandse kabinet hebben zich eerder tegen de dubbele petten van de Franse baas verzet, omdat dit niet past in het Nederlandse ondernemingsbestuur. Daarin dienen commissarissen onafhankelijk te zijn. Vijf van de negen commissarissen worden door Air France KLM aangewezen.

Onlangs werd een nieuwe bestuursstructuur bij Air France KLM aangekondigd. Smith is daar alleen nog maar de baas van Air France KLM, maar dat is feitelijk een lege huls. Het bedrijf wordt gevormd door de twee werkmaatschappijen, die ook alletwee een eigen baas hebben, waaronder president-directeur Pieter Elbers van KLM. Deze wacht nog steeds op benoeming tot tweede man in het concern.

In juni werd een motie in de Tweede Kamer aangenomen dat het kabinet opnieuw de afspraken over een zelfstandige bedrijfsvoering in Parijs moet bevestigen, plus het voorbestaan van de twee beschermingsstichtingen. Onderdeel daarvan is een veto op een toezichtsfunctie van de holdingbaas.