Ruim 6 miljard pinbetalingen in 2022, DNB verwacht verdere stijging in 2023

In 2021 verrichtten Nederlanders 4,9 miljard kaartbetalingen voor een gezamenlijk bedrag van €144 miljard. Kaartbetalingen bestaan uit transacties van particulieren en bedrijven die worden gedaan met een pinpas of creditcard. Dit betreft binnenlandse én buitenlandse betalingen van Nederlandse kaarthouders aan zowel de kassa (inclusief contactloos betalen en betalen met smartphone of ’wearable’) als kaartbetalingen op het internet.

Verdere stijging

In het eerste kwartaal van 2022 werd 1,3 miljard met de pas betaald. In de rest van het jaar steeg dit naar gemiddeld 1,6 miljard per kwartaal. Ook steeg de omzet van de kaartbetalingen van €38 miljard in het eerste kwartaal van 2022 naar gemiddeld €48 miljard in de laatste drie kwartalen van het jaar.

Voor 2023 verwacht DNB dat het aantal kaartbetalingen verder zal stijgen, mede door de introductie van OVpay, waarmee reizigers met een betaalkaart kunnen in- en uitchecken in het openbaar vervoer.

Gehecht aan cash

Vorige week bleek uit onderzoek dat 90% van de Nederlanders hecht aan contact geld. De meesten hebben naast hun pinpas ook contant geld op zak: 79% heeft bankbiljetten en 81% heeft munten op zak.

Verder verwacht ruim twee op de drie Nederlanders (68%) over vijf jaar nog wel eens met contant geld te betalen. Jongeren hebben deze verwachting met 61% in iets mindere mate.