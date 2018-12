Harde dreun voor Japanse beurs

Ook de nieuwe aanval van de Amerikaanse president Donald Trump op zijn eigen centrale bank werkte door op het beurssentiment. De Federal Reserve is volgens Trump het enige probleem van de economie in zijn land. Eerder zou Trump zelfs Fed-baas Jerome Powell hebben willen ontslaan, maar dat werd weersproken.

De belangrijke financiële markt in Tokio was maandag nog gesloten vanwege de verjaardag van de Japanse keizer. Er kon dus niet direct gereageerd worden op de Amerikaanse ontwikkelingen. Nu eindigde de graadmeter 5 procent lager op 19.155,74 punten. Het was voor het eerst sinds september 2017 dat de index onder de 20.000 punten kwam en tijdens de sessie werd zelfs het laagste peil sinds mei van dat jaar op de borden gezet.

Grote verliezers

Over de gehele linie stonden bedrijven in de min. Bij de grotere verliezers stonden concerns als Toyota, Sony en Nintendo. Die zijn sterk gebaat bij een goed lopende wereldhandel en consumentenvertrouwen. Handelaren spraken in commentaren van een ,,verkoopgolf'' en ,,paniek'', bijna volledig veroorzaakt door ontwikkelingen op de Amerikaanse financiële markten. ,,Het negatieve sentiment heeft de logica verslagen'', zei een handelaar..

De Japanse markt en de beurs in Shanghai, die ook flink in het rood sloot, zijn tijdens de kerstdagen gewoon open. In Hongkong en Australië zijn de beurzen dinsdag en woensdag wel gesloten. In Seoul blijft de markt alleen dinsdag dicht. Op Wall Street wordt op Tweede Kerstdag gehandeld.