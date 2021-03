Boskalis moet wereldhandel vlottrekken in Suezkanaal: ’Nog nooit zo veel tijdsdruk gehad’

De Ever Given ligt als een ’gestrande walvis’ tegen de oevers van het Suezkanaal. Haar vlottrekken is een race tegen de klok die elke dag miljarden kost. Ⓒ ANP/HH Boskalis… 27.08 1.96 %

Amsterdam - De voortgang van de wereldhandel ligt in handen van maritiem concern Boskalis. Zij zijn officieel aangesteld om het gestrande containerschip Ever Given in het Suezkanaal te bergen. Het containerschip van 400 metere lang blokkeert sinds twee dagen een van de belangrijkste scheepvaartroutes tussen Azië en Europa. Of de benzine duurder zal worden aan de pomp, of dat er lege schappen in winkels verschijnen, ligt in de handen van het bedrijf uit Papendrecht.