Financieel 2018 in 10 verhalen

Van de hypotheekrenteaftrek tot de benzineprijs, lees hier nog een keer de meest gelezen verhalen van dit jaar terug.

1. Hypotheekrenteaftrek

Het meest besproken plan (of in elk geval dat wat u het vaakst las) dat de overheid op Prinsjesdag naar buiten bracht, was de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Die gaat vanaf de volgende jaarwisseling voor de hogere inkomens met stappen van 3 procentpunt omlaag, in plaats van de eerder afgesproken 0,5 procentpunt.

2. Miljardenerfenis

Niks leuker dan een smeuïg verhaal over hoe een miljardenerfenis verdeeld wordt. Bij de dit jaar overleden Ikea-oprichter Ingvar Kamprad bleef een twist daarover in elk geval uit. Hij blijkt zijn vermogen over talloze bedrijfjes te hebben verspreid, om te voorkomen dat er ruzie over de erfenis zou komen.

3. Dikkere portemonnee?

De inkomstenbelasting gaat volgend jaar omlaag, maar de btw gaat weer omhoog. Gaan we er nou op vooruit komend jaar? En zo ja, klopt die voorspelling dan wel? Het houdt u behoorlijk bezig dit jaar en goed nieuws is daarbij ook welkom, dus dat de middeninkomens erop vooruitgaan, wordt goed verteerd. Nu nog zien of het uitkomt.

4. Ik ben toch niet gek?

Mensen bedotten met kortingen lijkt nog altijd een favoriete truc van bedrijven te zijn. In dit geval was het de Mediamarkt die door de mand viel, door de prijzen eerst flink te verhogen en daarna een zogenaamde flinke korting te geven.

5. Ze vliegen weg

De Air Miles van ouder dan vijf jaar moesten dit jaar echt uitgegeven worden, voordat ze in rook op zouden gaan. Aan het begin van het jaar waren er nog bijna 8 miljard, uiteindelijk verdwenen er ’maar’ 1 miljard naar de eeuwige Air Miles-velden.

6. Vervlogen pensioenhoop

Het was natuurlijk ook het jaar van het pensioenakkoord, of beter gezegd: het uitblijven daarvan. Voor de metaalfondsen dreigt er vanaf 2020 al een korting, dus bood het kabinet aan dat uit te stellen. Maar dat feest gaat door het klappen van het akkoord niet door.

7. Aflossingsvrij

De Nederlandse banken voerden dit jaar campagne om mensen hun aflossingsvrije hypotheek toch maar af te laten lossen. Om te voorkomen dat ze later alsnog in de problemen komen. Probleempje is alleen: daar sparen we te weinig voor.

8. Geen bijstand

Oudere Turkse en Marokkaanse Nederlanders met te weinig AOW krijgen niet zomaar extra bijstand hier. Ze moeten van de Sociale Verzekeringsbank eerst aantonen dat ze geen inkomen of vermogen uit hun land van oorsprong hebben.

9. Vaste lasten

De energierekening, de boodschappen. Tegenover een hoger nettoloon staan ook de nodige kostenposten. Dat kan oplopen tot honderden euro’s per jaar meer en daar maakt u zich uiteraard zorgen om.

10. Benzineprijs

De benzineprijs schoot dit jaar alle kanten op. Dat wil zeggen, de olieprijs deed dat en de prijs aan de pomp volgde. Eerst in het najaar flink omhoog, om weer naar beneden te crashen.

