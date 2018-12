Minder waterschades, meer kapotte sloten

Klusjesmannen moesten dit jaar het vaakst opdraven om een kapot slot te repareren. Ⓒ ANP

Amsterdam - Waren in 2017 lekkages aan de afvoer van wastafel, douche of gootsteen nog de meest voorkomende reparatieklusjes, in het droge jaar 2018 kwam dat minder vaak voor. Reparateurs moesten vooral opdraven voor kapotte buitensloten.