Uitverkoop: Duizenden Britten om middernacht in de rij

Zoals Amerikanen (en steeds meer anderen) na Thanksgiving massaal gaan shoppen op Black Friday, zo is voor Britten Tweede Kerstdag de dag waarop veel producten in de uitverkoop gaan.

Om niets te missen, wilden duizenden Britten er dus al om middernacht bij zijn. Vooral kleding, gadgets en spullen voor in en om het huis zijn goedkoper.

Winkelen

Maar liefst drie op de tien Britten is op Tweede Kerstdag van plan te gaan winkelen, blijkt uit onderzoek door het Britse creditcardbedrijf Barclaycard. Er wordt verwacht dat winkels voor £3,9 miljard (€4,4 miljard) zullen omzetten.

In Groot-Brittannië is het twee keer per jaar uitverkoop: in de zomer en in januari. Deze grote januari-uitverkoop start dus na kerst.