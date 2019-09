Bekende zakenman T. Boone Pickens overleden

Pickens werd geboren in Oklahoma, maar zijn basis was Texas. In zijn lange carrière was hij actief in de olie- en energiesector en met grote deals op Wall Street waar hij miljarden verdiende. Ook hield hij zich met filantropisch werk bezig. In de afgelopen jaren kampte Pickens met gezondheidsproblemen.

