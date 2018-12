Handelsministerie VS schort publicaties op

Deze week zouden cijfers naar buiten komen over de verkoop van nieuwe woningen in de Verenigde Staten, de goederenhandel en de groothandelsvoorraden. Tot andere publicaties van het ministerie behoort bijvoorbeeld informatie over de economische groei, de winkelverkopen en de consumentenbestedingen in de VS.

Het Congres en het Witte Huis bereikten vrijdag geen overeenstemming over een nieuwe begroting. President Donald Trump wil miljarden dollars vrijmaken voor de bouw van de grensmuur met Mexico. De Democraten weigeren daarmee in te stemmen. Vanwege de shutdown zijn honderdduizenden ambtenaren naar huis gestuurd en krijgen zij geen salaris.