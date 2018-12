Meer geld uitgegeven in feestseizoen Amerika

Dat blijkt uit onderzoek door Mastercard, dat niet alleen naar betalingen met creditcards heeft gekeken, maar ook naar betalingen met cash en cheque. De uitgaven zijn in zes jaar niet meer zo sterk gestegen. Er werd vooral meer online gekocht: hier was een plus van 19,1% te zien.

Kleding

Amerikanen kochten vooral meer in bouwwinkels en kledingzaken: ze gaven hier respectievelijk 9,0% en 7,9% meer uit dan in het feestdagen-seizoen vorig jaar.

Warenhuizen deden het dan weer wat minder, 1,3% slechter dan in 2017. Winkeliers leden onder meer onder slecht weer op belangrijke dagen: zo was het op Black Friday erg koud aan de oostkust en regende het aan beide kusten in het weekend van 15-16 december. In het oosten van het land stormde het vrijdag 21 december.

Online verkochten de warenhuizen wel 10,2% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Aan elektronica werd iets minder uitgegeven: 0,7%.