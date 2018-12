Olieprijzen tonen herstel van daling

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) kostte 5,5 procent meer op 44,86 dollar. Brentolie klom ruim 4 procent tot 52,55 dollar per vat. De afgelopen tijd zijn de olieprijzen sterk gedaald, door zorgen over de afzwakkende wereldeconomie en twijfels of de productieverlaging van de OPEC en zijn bondgenoten wel voldoende zal zijn om het overaanbod op de markt terug te dringen. De OPEC zou nu extra ingrepen overwegen om de markt beter in balans te brengen.

