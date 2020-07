Altijd reuring rond Nina Storms

Twee duimpjes in de lucht en een vette glimlach op het gezicht van Nina Brinks Ⓒ HH/ANP

Twee duimpjes in de lucht. Een vette glimlach op het gezicht. Nina (toen nog) Brink was in het jaar 2000 hét gezicht van de belofte van de Nieuwe Economie. Niet veel later werd ze ook het gezicht van de internetbubbel die als een soufflé in elkaar zakte.