Nederlanders verstandig: ’Geldprijs zelden verbrast’

Winnaars vieren feest in het Friese Eastermar waar afgelopen nieuwjaarsdag de Postcodekanjer van 53,9 miljoen euro viel. Ⓒ ANP

Amsterdam - Loten horen net zo bij oud en nieuw als oliebollen: we doen massaal mee aan de Postcode Loterij, Oudejaarstrekking van de Staatsloterij of kopen een Decemberkalender. Een meevallertje is welkom na de dure decembermaand. Maar waar kun je dan je euro’s het beste aan uitgeven?