Belegger die analist volgde verloor geld

Banken hebben bovendien de neiging om aandelen eerder aan- dan af te raden.

Uit jaarlijks herhaald onderzoek voor de Universiteit van Utrecht van Dirk en Willem Gerritsen, van nu 3379 rapporten over aandelen genoteerd op de Nederlandse beurzen, blijkt dit jaar een vrij dramatisch oordeel over hun berekeningen en inschattingsvermogen.

Aandelen waarover analisten het minst uitgesproken waren, presteerden het best. Zij boekten een rendement dat 10,6% hoger ligt dan dat van de markt.

De aandelen waarover het analistengilde dan zelf weer het meest positief gestemd was, deden het 5,3% slechter dan het marktgemiddelde, concluderen de onderzoekers.

,,Het loonde in 2018 niet om analistenadviezen op te volgen”, constateren universitair docent Financiering en Financiële Markten Dirk Gerritsen en data-analist Willem Gerritsen na hun veldwerk.

Te zonnig

Zij beperkten zich tot twintig zakenbanken die in 2018 de meeste adviezen hebben afgegeven. De analisten blijken, net als vorig jaar, gemiddeld een wel hel erg positieve blik te hebben. Van al hun onderzoeken kwam 54% positief uit de test, gevolgd door een koopadvies. Hooguit 10% werd op ‘verkopen’ gezet.

De studie stopte de dataverzameling over 2018 bij 14 december. Verschillen waren opvallend bij technologieaandelen. Halfgeleiderbedrijven ASMI (-30% tot 14 december) en ASML (-28%) stonden het gehele jaar in de portefeuille met hoogste adviezen, maar hadden daar geen recht op gezien hun prestaties.

ABN bovenin

Ahold Delhaize (+28%), Galapagos (+18%) en Unilever (+9%) zaten ook in die favorietenlijst en bleken positieve uitschieters.

Analisten hadden wel een scherp oog voor de verliezers, zoals AirFrance KLM (-32% tot 14 december), ingenieursbureau Arcadis (-41%) en verlichtingsproducent Signify (-32%).

Analisten van ABN Amro eindigden bovenin de ranglijst dankzij goed renderende koopadviezen en relatief lage rendementen als zij een houd- en verkoopadvies afgaven.

Het resultaat op een gecombineerde long- en shortpositie was bij ABN Amro 27%. Zakenbank Degroof Petercam boekte iets daar achter daarmee 17% rendement. Gevolgd door Bryan Garnier met 14% in de plus als een belegger de longposities had genomen in de koopadviezen en die had gefinancierd met shortposities in de houden- en verkoopadviezen.

Onderin staat dit jaar Jefferies (-13%), gevolgd door JPMorgan (-11%) en Berenberg -8% op hun totaal van long-shortposities.

