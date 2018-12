Column: Kil Nederland

Cabaretier Claudia de Breij Ⓒ ANP Kippa

Op 19 oktober 2018 viel ik van mijn geloof. Ik twijfelde al een beetje, maar die avond in het Zaantheater in Zaandam kreeg ik het laatste zetje. Cabaretier Claudia de Breij speelde haar voorstelling #NU en daarin beschreef ze het gevoel dat veel mensen hebben bij de gezondheidszorg zoals die nu is.