'AEX opent hoger na wilde koersrit Wall Street'

Het opmerkelijke herstel in New York volgde na sterke cijfers over de Amerikaanse consumentenuitgaven tijdens de feestdagen. De winkelbestedingen bedroegen meer dan 850 miljard dollar, het hoogste niveau in zes jaar.

Ook sprak president Donald Trump zijn vertrouwen uit in de Federal Reserve en in voorzitter Jerome Powell. Trump deed dat als reactie op eerdere berichten dat hij overwoog de baas van centrale bank te ontslaan. Hij blijft wel van mening dat de Fed de rente te snel verhoogt.

Verenigde Staten

Verder blijft de shutdown van de Amerikaanse overheid de gemoederen bezighouden. Zo liet het Amerikaanse ministerie van Handel weten publicaties over economische cijfers voorlopig op te schorten. Tot er een nieuwe begroting is, zullen geen macro-economische berichten naar buiten worden gebracht, aldus het ministerie. Deze week zouden cijfers naar buiten komen over de verkoop van nieuwe woningen, de goederenhandel en de groothandelsvoorraden.

Op het Damrak staat PostNL in de schijnwerpers. De kerstperiode en de week voor Sinterklaas zijn voor de pakketbezorger even druk geweest. In de laatste twee maanden van het jaar bezorgt het bedrijf naar verwachting zo'n 50 miljoen pakketten. In de weken tussen Sinterklaas en Kerstmis waren dat er 17,5 miljoen. Daarnaast heeft het postbedrijf nog miljoenen kerstkaarten bezorgd.

Europa

In New York, waar op tweede kerstdag weer werd gehandeld, lieten de beurzen woensdag een sterk herstel zien. De Dow-Jonesindex eindigde 5 procent, of 1086,25 punten, hoger op 22.878,45 punten. De Dow boekte daarmee de grootste puntenstijging ooit. De brede S&P 500 klom 5 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 5,8 procent.

De Europese beurzen waren tijdens de kerstdagen gesloten. Maandag eindigde de AEX-index na een verkorte handelsdag 1,3 procent lager op 478,34 punten. De MidKap daalde 1,5 procent tot 630,92 punten. Londen en Parijs verloren tot 1,5 procent.

De euro was 1,1382 dollar waard, tegen 1,1409 dollar voor de Kerst. De olieprijzen zakten iets na de heropleving van rond 10 procent op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 45,88 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs, tot 54,15 dollar per vat.