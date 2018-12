Oud-bankier Jiskoot commissaris Hema

Jiskoot werkte dertig jaar bij ABN Amro en sloot daar zijn dienstverband af als vicevoorzitter van de raad van bestuur. Daarna was hij mede-eigenaar van zakenbank Oyens & Van Eeghen. Als commissaris heeft hij ervaring bij onder meer Jumbo Supermarkten.

Boekhoorn nam Hema in oktober over van het Britse Lion Capital. Een overnameprijs is nooit bekendgemaakt.