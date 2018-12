Vertrouwen in huizenmarkt daalt

Ⓒ ANP

AMERSFOORT (ANP) - Nederlanders zijn opnieuw minder positief geworden over de huizenmarkt. Dat blijkt uit de maandelijkse Eigen Huis Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Die kwam in november uit op een waarde van 102, een punt lager dan een maand eerder. Onder de honderd punten is het vertrouwen in de woningmarkt negatief, daarboven positief.