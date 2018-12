Beurs: AEX laat hoofd weer hangen na kerstdagen

Rond kwart over vier sprintte de AEX-index 0,9% omlaag naar 474,26, het laagste niveau sinds eind 2016 na de bij de start nog tot boven de 486 punten te zijn geschoten. Sinds begin van dit jaar is de hoofdgraadmeter al zo’n 12% gekelderd. De Midkap noteerde 0,5% in de min op 627,69 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook steeds roder. De beurs in Parijs raakte 1% kwijt en Frankfurt dat maandag al gesloten was, dook zelfs 2,5% in het rood

Bij de start van de handel kropen beleggers nog massaal uit hun schulp volgend op de feeststemming op Wall Street op Tweede Kerstdag. De vreugde op het Damrak was echter van van korte duur, al snel kwamen de kopzorgen terug in de markt. Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, zal richting het nieuwe jaar de nervositeit onder beleggers aanhouden ondanks het spectaculaire herstel op Wall Street een dag eerder. „Deze schokkende koersbewegingen doen sterk denken aan de situatie rond de schuldencrisis in 2008. De onzekerheid over de Brexit en de handelsstrijd tussen China en Amerika staan nog steeds prominent op de voorgrond. Zolang die niet zijn opgelost, zullen op in de eerste maanden van 2019 deze factoren het sentiment blijven bepalen. Het komende cijferseizoen zal daarbij een minder belangrijke rol spelen.” Op Wall Street keerde donderdag bij de start het pessimisme weer terug.

Ook wijst hij er op dat president Trump steeds meer schade aanricht onder meer door de strijd aan te gaan met de Democraten over de begroting in de VS. „De rel rond het mogelijk ontslaan van Fed-president Powell is redelijk gesust, maar de gedeeltelijke sluiting van Amerikaanse overheidsdiensten draagt niet bij om de aandelenmarken te kalmeren. Het aanpakken van de Chinese bedrijven Huawei en ZTE geeft ook weinig hoop dat een oplossing van het handelsconflict in de maak is.”

In de AEX duikelde hekkensluiter Altice Europe 5,1% in het rood. Speciaalchemiebedrijf DSM en biotechfonds Galapagos kwamen nog verder onder druk en lieten 1,9% respectievelijk 2,7% liggen. KPN zag 1,8% van de koers verdampen.

Bankaandelen werden ook van de hand gedaan. ING dat dit jaar volledig uit de gratie is, moest nog eens 1,2% afstaan. ABN Amro gleed 1,6% weg.

Aan de andere kant behoorde verlichtingsproducent Signify bij de schaarse winnaars met een 1,2% hogere koers. Chipmachinefabrikant ASML dikte 0,8% aan. ASR kreeg er 0,6% bij.

In de Midkap blonk betalingsdienstverlener Adyen nog steeds uit met een koerssprong van 6,2%. Beleggers lijken de betalingenverwerker weer op te pikken na de malaise bij het aandeel eerder deze maand. Chiptoeleverancier Besi zat ook in de lift en werd 2,7% meer waard.

PostNL dat dit jaar al afstevent op een belabberde koersprestatie stond stijf onderaan in de Midkap met een verlies van 5%. De kerstperiode en de week voor Sinterklaas zijn voor de pakketbezorger even druk geweest. In de laatste twee maanden van het jaar bezorgt PostNL naar verwachting zo'n 50 miljoen pakketten. TKH deed ook zwakke zaken en leverde 2,8% in. Voor het dit jaar al hard geraakte Fugro werd 2,9% minder betaald.

