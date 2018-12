Beurs: Feestsfeer VS slaat dood op Damrak

Rond kwart voor één stond de AEX-index fractioneel hoger op 478,52 na de bij de start nog tot boven de 486 punten te zijn geschoten. De Midkap noteerde 0,3% in de plus op 632,2 punten.

Elders in Europa dreef de animo ook steeds verder weg. De beurs in Parijs raakte 0,1% kwijt en Frankfurt dat maandag al gesloten was, dook 1,6% in het rood

Terwijl de Amsterdamse beurs dicht was op Eerste en Tweede Kerstdag kregen beleggers op Wall Street rond de kerstdagen een achtbaanrit voorgeschoteld. Beleggers in de VS kregen geen goed gevoel bij de twijfel die de Amerikaanse president Donald Trump liet bestaan over het aanblijven van centrale bankier Jerome Powell. Maar nadat Trump toch vertrouwen uitsprak in Powell boekte de Dow Jones-index gisteren de grootste puntenstijging in de historie. Sterke cijfers over de Amerikaanse consumentenuitgaven tijdens de feestdagen droegen ook bij aan het spectaculaire beursherstel in Amerika.

Momenteel blijft de ’shutdown’ van de Amerikaanse overheid de gemoederen bezighouden. Zo liet het Amerikaanse ministerie van Handel weten publicaties over economische cijfers voorlopig op te schorten tot er een nieuwe begroting is.

Ook het handelsconflict blijft boven de markt hangen. De Amerikaanse president Trump overweegt om bedrijven uit zijn land te verbieden telecomapparatuur van de Chinese bedrijven Huawei en ZTE te gebruiken.

Justin Blekemolen, analist bij Lynx, benadrukt dat de kopzorgen bij beleggers op het Damrak nog steeds aanwezig zijn ondanks de krachtige opleving van de koersen op Wall Street een dag eerder. Hij wijst er op dat de zware averij van de Amerikaanse hoofdgraadmeters op maandag ook nog niet in Europese beurzen verwerkt waren, waardoor het feestje in Amerika op Tweede Kerstdag niet uitbundig in Amsterdam wordt meegevierd. „Historisch gezien staat de graadmeter voor de volatiliteit met een niveau van boven de 30 ook een stuk hoger dan normaal.”

Volgens Blekemolen zal de nervositeit in de markt naar het nieuwe jaar worden meegenomen. „Het is vooraf afwachten hoe het nieuwe cijferseizoen dat half januari van start gaat, zal verlopen en in hoeverre de angst voor de economische tegenwind gerechtvaardigd is. Verder zullen alle ogen zijn gericht op de belangrijke stemming in het Britse parlement over de Brexit-deal halverwege volgende maand.”

Bekijk ook: Belegger die analist volgde verloor geld

In de AEX was de vreugde voor hekkensluiter Altice Europe van zeer korte duur. De kabel- en telecomaanbieder opende ruim 4% hoger, maar het aandeel dook vervolgens 6,1% in het rood.

Speciaalchemiebedrijf DSM en biotechbedrijf Galapagos lieten 1,2% respectievelijk 1,3% liggen. Bankconcern ING dat dit jaar volledig uit de gratie is moest nog eens 0,6% afstaan. NN Group zakte eveneens 0,6%.

Aan de andere kant nam verlichtingsproducent Signify het voortouw met een 2% hogere koers. Chipmachinefabrikant ASML dikte 1,3% aan. RD Shell kreeg er 0,2% bij.

In de Midkap blonk betalingsdienstverlener Adyen uit met een koerssprong van 5,9%. Beleggers lijken de betalingenverwerker weer op te pikken na de malaise bij het aandeel eerder deze maand. Chiptoeleverancier Besi zat ook de lift en werd 4,1% meer waard.

PostNL dat dit jaar al afstevent op een belabberde koersprestatie belandde onderaan in de Midkap met een verlies van 2,6%. De kerstperiode en de week voor Sinterklaas zijn voor de pakketbezorger even druk geweest. In de laatste twee maanden van het jaar bezorgt PostNL naar verwachting zo'n 50 miljoen pakketten. Speciaalchemieconcern Corbion leverde 1,8% in. Voor TKH werd 2,4% minder betaald.