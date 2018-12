Beurs: Fraaie winst voor AEX

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 1,5% hoger op 485,6 punten. De Midkap noteerde 2% in de plus op 643,7 punten. De beurzen in Parijs (+1,1%) en Londen (+0,4%) kleurden eveneens groen, terwijl Frankfurt 0,3% in het rood koerste.

Terwijl de Amsterdamse beurs dicht was op Eerste en Tweede Kerstdag hadden beleggers op Wall Street een onrustige Kerst. De beurzen in New York beleefden maandag namelijk hun slechtste kerstavond ooit met verliezen van 2,2% tot 2,9%. Beleggers kregen geen goed gevoel bij de twijfel die de Amerikaanse president Donald Trump liet bestaan over het aanblijven van centrale bankier Jerome Powell. Maar nadat Trump toch vertrouwen uitsprak in Powell boekte de Dow Jones-index gisteren de grootste puntenstijging in de historie. Ook sterke cijfers over de Amerikaanse consumentenuitgaven tijdens de feestdagen deden de handel op Wall Street goed. De winkelbestedingen bedroegen meer dan $850 miljard, het hoogste niveau in zes jaar. De Japanse Nikkei-index zat ook in de lift en sloot vanochtend 3,9% hoger.

Momenteel blijft de ’shutdown’ van de Amerikaanse overheid de gemoederen bezighouden. Zo liet het Amerikaanse ministerie van Handel weten publicaties over economische cijfers voorlopig op te schorten tot er een nieuwe begroting is. De Amerikaanse president Trump overweegt trouwens om bedrijven uit zijn land te verbieden telecomapparatuur van de Chinese bedrijven Huawei en ZTE te gebruiken.

In de AEX was Altice Europe vandaag de grootste stijger met een plus van 4,2%. De kabel- en telecomaanbieder verloor begin deze week nog 7%.

Chipmachinefabrikant ASML (+3,3%) was eveneens in trek. Staalfabrikant ArcelorMittal pluste 3,1%.

In de Midkap blonk Fugro uit met een koerssprong van 6,1%. De bodemonderzoeker krabbelde op na een koersdreun van 7% aan het begin van deze week. Betalingsdienstverlener Adyen werd 5,6% meer waard.

PostNL koerste 0,9% in het groen. De kerstperiode en de week voor Sinterklaas zijn voor de pakketbezorger even druk geweest. In de laatste twee maanden van het jaar bezorgt PostNL naar verwachting zo'n 50 miljoen pakketten.

Flow Traders (-0,4%) deed een stapje terug bij de Midkappers. De beurskoers van de flitshandelaar liep de afgelopen drie maanden op door de volatiele beurshandel.