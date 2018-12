'Oslo Børs past goed bij Euronext'

De beursuitbater biedt 625 miljoen euro, of ruim 6,2 miljard Noorse kroon, in contanten voor de beurs en zegt al steun te hebben van aandeelhouders met een totaal belang van 49,6 procent. Het bedrijf heeft ook het bestuur van de Noorse aandelenbeurs gevraagd om het bod te steunen.

,,Hoewel Noorwegen geen euroland is past de Oslo Børs in het model en de strategie van Euronext'', aldus ING. De deal is verder in lijn met de eerdere aankoop van de beurs in Dublin. ING wijst ook op de ,,typisch hoge kostenbesparingen'' die gepaard gaan met consolidatie van beurzen.

De marktvorsers hanteren een buy-advies op Euronext, dat donderdag omstreeks 09.45 uur 1,5 procent hoger staat op 48,26 euro.