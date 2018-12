Nieuwe cao voor personeel AkzoNobel

Het loon gaat stapsgewijs omhoog. Met terugwerkende kracht worden de salarissen met 2,5 procent verhoogd. Op 1 juli volgend jaar volgt een verhoging van 2,75 procent en op 1 juli 2020 een van 1,35 procent. De cao loopt tot eind 2020.

Het sociaal plan is verlengd tot en met eind 2021. Ook zijn er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers.

Akzo en de bonden waren al sinds afgelopen voorjaar in gesprek over een nieuwe cao. De bonden wilden ook dat Akzo een bijstorting van 400 miljoen euro deed in het pensioenfonds, maar daar wilde het bedrijf niet aan.