Prijsdeals winkels en fabrikanten onderzocht

Een woordvoerder van de ACM zegt niet meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Dan is namelijk te herleiden wie de producenten zijn en welke winkeliers hun producten verkopen. ,,Dan zouden we iemand aan de schandpaal nagelen terwijl we nog onderzoeken of er iets is gebeurd wat niet mag.''

Het komt niet vaak voor dat de ACM dergelijke prijsafspraken onderzoekt. In het merendeel van de gevallen gaat het om prijsafspraken tussen vergelijkbare partijen zoals verschillende fabrikanten van één soort product.