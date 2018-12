5 geldtips om 2018 positief af te sluiten

1 Koop postzegels

Verstuur je regelmatig een kaartje? Dan loont het zeker om postzegels te kopen vóór de jaarwisseling. De prijs van een postzegel gaat per 1 januari namelijk met bijna 5% omhoog naar 87 cent. Bovendien blijven postzegels in principe altijd geldig.

2 Sla houdbare boodschappen in

Verbruik je grote hoeveelheden frisdrank? Dan kan het lonen om uiterlijk op oudejaarsdag een flinke voorraad frisdrank in te slaan, want per 1 januari gaat de lage btw omhoog van 6% naar 9%. Je kunt het nadelige effect van de btw-verhoging ook nog even uitstellen door andere houdbare boodschappen als koffie, thee en ingeblikt voedsel voor het einde van 2018 te kopen.

3 Bezoek de kapper en fietsenmaker

De btw op een knipbeurt gaat op nieuwjaarsdag eveneens omhoog van 6% naar 9%. Je bent dus waarschijnlijk goedkoper uit als je uiterlijk op oudejaarsdag naar de kapper gaat. Datzelfde geldt voor de fietsen- en schoenenmaker. Ook voor hun diensten geldt vanaf 1 januari een btw van 9%. Wellicht hebben zij het voor de jaarwisseling te druk om de fiets of schoen meteen te maken, maar willen zij wel een bonnetje met 6% btw uitschrijven. Je bent dan bijna 3% goedkoper uit.

4 Koop sigaretten of probeer te stoppen

Roken wordt opnieuw duurder in 2019. De prijs van een pakje van twintig sigaretten gaat door de accijns- en btw-verhoging per 1 januari met 6 cent omhoog. Een pakje shag van 40 gram wordt 11 cent duurder. Rokers zijn dus goedkoper uit als zij voor de jaarwisseling een voorraad sigaretten of shag inslaan. Zij kunnen ook proberen te stoppen. Dat is niet gemakkelijk, maar stoppen met roken kan veel geld opleveren. Rokers besteden namelijk gemiddeld circa €2000 per jaar aan hun geliefde rokertje.

5 Vergelijk zorgpolis en andere verzekeringen

December is traditioneel de maand dat we een zorgverzekering uitkiezen voor het nieuwe jaar. Maar het kan ook lonen om eens naar de andere verzekeringen te kijken als je die al een aantal jaren hebt. Een goedkopere verzekering met een vergelijkbare dekking voor je woning, auto of vakantiereis kan je al snel tientallen tot honderden euro’s besparen.

