Wall Street begint met kater na kerstfeest

De Dow Jones-index moest 1,3% terrein prijsgeven op 22588,91 punten. De S&P 500 gleed 1,2% terug naar 2437 punten.

Die beweeglijkheid wordt deels veroorzaakt door de magere handel aan het einde van het jaar. Koersbewegingen worden daardoor uitvergroot. Ook winstnemingen spelen een rol.

Wall Street kan niet varen op economische cijfers van het ministerie van Handel. Daar worden publicaties momenteel opgeschort vanwege de shutdown van de overheid als gevolg van onenigheid over de begroting. Deze week zouden cijfers naar buiten komen over de verkoop van nieuwe woningen, de goederenhandel en de groothandelsvoorraden. Tot andere publicaties van het ministerie behoort bijvoorbeeld informatie over de economische groei, de winkelverkopen en de consumentenbestedingen in de VS.

Handelsoorlog

Wel werd bekendgemaakt dat het aantal wekelijkse uitkeringsaanvragen licht lager uitviel dan een week eerder.

Op het gebied van de handelsoorlog tussen de VS en China werd bekend dat een Amerikaanse delegatie in de eerste volle week van januari met China gaat praten. Een bericht dat Trump Amerikaanse bedrijven wil verbieden zaken te doen met Huawei en ZTE drukte juist weer op het sentiment.

Winst

Aan het bedrijvenfront was weinig nieuws te melden.

Woensdag eindigden de graadmeters in New York met opmerkelijk sterke winsten, terwijl ook de olieprijzen buitengewoon hard stegen. Handelaren gingen op jacht naar koopjes na de zware koersverliezen van de afgelopen tijden en er kwamen goede cijfers over de Amerikaanse consumentenuitgaven voor de feestdagenperiode.

Index

De Dow-Jonesindex liet woensdag de grootste puntenstijging tijdens een handelssessie ooit liet zien. De index eindigde meer dan duizend punten, of 5 procent hoger op 22.878,45 punten. De brede S&P 500 klom 5 procent tot 2467,70 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 5,8 procent tot 6554,35 punten.

De olieprijzen gingen net als de beurzen stevig omlaag. Amerikaanse olie ging 0,7 procent omlaag tot 45,90 dollar. Brent werd 1,1 procent goedkoper op 53,86 dollar per vat. De euro was voorbeurs 1,1385 dollar waard, tegen 1,1409 dollar bij het Europese slot maandag, de laatste sessie voor de kerstdagen.