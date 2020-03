Amazon belooft ’kleine prijzen’ op zijn Nederlandse website. Ⓒ ANP

Het zat er aan te komen, maar nu is het dan zover. De Amerikaanse webwinkelreus Amazon heeft zijn vernieuwde webshop in Nederland geopend en dat kan nog wel eens voor een revolutie zorgen in het retaillandschap. Niet alleen concurrenten zoals bol.com, Coolblue en Wehkamp vrezen de komst, ook in de winkelstraat kan er het nodige veranderen.