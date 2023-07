Premium Het beste van De Telegraaf

Werkvraag: is zorgverlof mogelijk voor een ziek huisdier?

Door Edith van Schie

Ⓒ ANP/HH

Een zeer gewaardeerde en loyale medewerkster van ons woont samen met haar golden retriever. Nu is dat beestje geopereerd en heeft de medewerkster gevraagd om zorgverlof. Ze krijgt van mij een paar dagen verlof om er voor haar hond te zijn hoor, maar ik vroeg me af; is zorgverlof ook bedoeld voor de zorg voor een huisdier?