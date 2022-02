Premium Het beste van De Telegraaf

Zilveren Kruis eist miljoenen terug wegens zorgfraude in Rotterdam

Door Bart Mos

Zilveren Kruis vordert alle zorgkosten van drie jaar terug, wegens verdenking van zorgfraude. Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft wegens vermoeden van fraude een vordering van €2 miljoen ingediend in het faillissement van de Rotterdamse zorgstichting Care To Get There (C2GT). Die organisatie voor opvang van verstandelijk gehandicapten en veroordeelde criminelen met een psychiatrische stoornis ging vorig jaar op de fles.