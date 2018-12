’Belastingplan zonder afschaffen dividendtaks beetje beter’

Den Haag - De Belastingdienst staat synoniem voor problemen de laatste jaren. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) denkt dat het recept voor de oplossing, in tegenstelling tot wat de naam misschien doet vermoeden, in rust zit. Online een extra lang interview met de D66-bewindsman die in het kabinet vaak op de rem staat en een hekel heeft aan trucjes van bedrijven.