Beursblog: AEX weer in de plus, krijgt de uitstekende start van het jaar een vervolg?

Amsterdam - De AEX heeft de weg omhoog dit jaar gevonden maar het is de vraag of die mooie start vandaag een vervolg krijgt. De AEX opende wat lager maar heeft de weg omhoog inmiddels weer gevonden. Rond het middaguur stond een kleine plus op de borden. Staalfabrikant ArcelorMittal is de grootste winnaar.