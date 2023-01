Beursblog: Dow zakt 400 punten weg op rentevrees, Bed Bath & Beyond stort in

Amsterdam - Wall Street is donderdag fors lager geopend. Het Amerikaanse ADP-cijfer voor de banenmarkt is boven verwachting gestegen, het laatste werkloosheidscijfer daalt. De markt vreest nu aanscherping van rentes. De AEX noteert in het rood. In Amsterdam staan staalfabrikant ArcelorMittal en chipbedrijf ASMI bovenaan. DSM en Prosus vormen de bodem.