’Vliegtaks is een melkkoe’

Dat zegt topman Tim Clark van luchtvaartmaatschappij Emirates in gesprek met de Telegraaf. Een paar weken geleden kondigde de regering een vliegtaks aan van €7 per ticket, naast de lawaaiheffing die vliegmaatschappijen vanaf 1 januari op Schiphol moeten betalen.

Maar voor het milieu doet de taks niets, want het geld verdwijnt in de schatkist. „De luchtvaart is een koe die door vele regeringen wordt uitgemolken. Met de marges in de sector is dat geen sinecure, want we hebben te maken met kosten die we nauwelijks kunnen beïnvloeden zoals de olieprijs. Dat is schadelijk”, stelt Clark, die zegt dat hij de Nederlandse taks vooralsnog wel kan absorberen.„Het is minder dan dat we op andere luchthavens in Europa moeten betalen, vanuit het VK is het 60 tot 80 pond per passagier per vlucht.”

Maar als overheden niet oppassen, wordt belastingen op elkaar gestapeld, waarschuwt de Emirates-topman. Met bijvoorbeeld een belasting op kerosine zal volgens Clark de prijs van een vliegticket vertienvoudigen. „Schiphol heeft dan genoeg aan 100.000 starts en landingen. Dat kost de regering geld, waardoor ze zichzelf in de voet schiet. De reiziger kijkt naar de laagste prijs en rijdt gerust een paar uur om ergens anders een goedkopere vlucht te pakken. Bedrijven en particulieren kunnen andere keuzes maken.”

Hij verwacht dat Schiphol niet te hard van stapel zal lopen. „Schiphol wil de passagier ook niet al te veel afschrikken, want die geven geld uit als water in de restaurants en de belastingvrije winkels op de luchthaven”, zegt Clark. „Dat zijn belangrijke inkomsten.”

Per 1 december startte Emirates de veelbesproken derde dagelijkse vlucht van Amsterdam naar Dubai. .Op Schiphol concurreert Emirates hevig met KLM op bijvoorbeeld verre vluchten richting Azië en Afrika. De komende jaren staat alles stil in Nederland, want het maximum aantal vliegbewegingen van 500.000 is bereikt. „Wij kunnen verschillende types vliegtuigen inzetten. Als de vraag toeneemt, dan zijn we flexibel met onze vloot.”

Oudere vliegtuigen moeten echter vanaf 1 januari meer havengeld betalen, waarvan het tarief kan stijgen met 50%. Clark komt twee keer per dag met de 4-motorige A380. „Een nieuw vliegtuig met vier motoren hoeft niet noodzakelijkerwijs meer lawaai te maken. Geluid is overal ter wereld een ding, dus er wordt door vliegtuigfabrikanten fors geïnvesteerd in stillere motoren”, zegt Clark.

Hoewel de maatschappijen Lufthansa en Air France gezegd hebben dat ze stoppen met de A380, denkt Clark juist dat ze nog wel van pas zullen komen. „Alle grote luchthavens in Europa zitten op slot voor verdere groei, grotere vliegtuigen zijn de oplossing.”

In Nederland neemt het protest tegen verder groei van de luchtvaart toe. De discussie waar het heen moet zit muurvast. Luchtvaartkoepel IATA voorspelt een verdubbeling van het aantal luchtreizigers naar 4 miljard in 2050. Komt het tot een stilstand? De Emirates-topman ziet deels een luxeprobleem. „De opkomst van de groene partijen is onmiskenbaar in Europa. Maar zij kunnen ook niet op de fiets naar Thailand. In opkomende economieën wordt het vliegtuig anders gebruikt, hierdoor hebben miljoenen betere banen elders.”

Hij constateert dat er meer bewustwording is ten aanzien van de klimaatverandering. Dat kan de vraag naar vliegreizen raken. Clark ging zelf onlangs met zijn vrouw varen over de Donau van Boedapest naar Wenen. Binnen twee dagen zat hij weer achter zijn bureau. „We zijn niet vertrokken. De waterstand was te laag.”

De Emirates-topman ziet weinig in elektrisch vliegen als oplossing. „Een A380 wordt met batterijen zo zwaar, dat het toestel uit de lucht zou vallen. Ik verwacht meer van slimmere processen, technologie en kwantummechanica. Voor kleinere vliegtuigen zijn batterijen misschien een oplossing, maar grotere vliegtuigen zijn juist nodig om de groei op te vangen.”