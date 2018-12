Slotrally zet Wall Street op winst

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 23.138,82 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent naar 2488,83 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 6579,49 punten. Eerder op de dag stonden de graadmeters nog tot meer dan 2 procent in het rood.

De hele week is eigenlijk al sprake van wilde koersbewegingen op Wall Street, waar de slechtste kerstavond ooit werd opgevolgd door een historische puntenstijging van de Dow-Jonesindex in de opvolgende handelssessie. De beweeglijkheid wordt deels veroorzaakt door de magere handel aan het einde van het jaar. Koersbewegingen worden daardoor erg uitvergroot. Ook winstnemingen spelen een rol.

Apple

Zwaargewichten als verzorgings- en schoonmaakmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G) en industrieconcern 3M wonnen tot 2,4 procent. Techreus Apple was een van de weinige dalers in de Dow, met een koersverlies van 0,7 procent.

De shutdown van de Amerikaanse overheid blijft de gemoederen wel bezighouden. Zo heeft het Amerikaanse ministerie van Handel laten weten publicaties over economische cijfers voorlopig op te schorten. Tot er een nieuwe begroting is, zullen geen macro-economische berichten naar buiten worden gebracht, aldus het ministerie. Deze week zouden cijfers naar buiten komen over de verkoop van nieuwe woningen, de goederenhandel en de groothandelsvoorraden.

Olie

De olieprijzen zetten hun dalende lijn van voor de kerst door, na de kortstondige heropleving van circa 10 procent op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 45,69 dollar. Brentolie daalde 2,2 procent in prijs tot 53,25 dollar per vat.

De euro was 1,1437 dollar waard, tegen 1,1409 dollar bij slot van de Europese beurzen eerder op de dag.