Producentenvertrouwen neemt opnieuw toe

Het vertrouwen ging van 7,2 in november naar 7,5 in december. Daarmee ligt het vertrouwen ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dat staat op 0,9. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde met min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik